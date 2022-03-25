«Рецепт на скорую руку»: Лиана Шульгина сделала куриные крылья в «сладком соусе чили с ананасом»

Жена молодого предпринимателя Арсения Шульгина рассказала, как делает куриные крылья с картофелем и рисом. Лиана Шульгина добавляет к экзотическому рецепту консервированные ананасы.

Для приготовления Шульгина использует: куриные крылья — один килограмм, картошку — пять штук, соус сладкий чили либо кисло-сладкий, ананасы консервированные, рукав для запекания, рис (по желанию).

«Простой и вкусный рецепт на скорую руку», — написала Лиана в своем Telegram.

Шульгина взяла куриные крылья и добавила к ним соус, ананасы, картошку. Далее Лиана оставила все это на один час настаиваться.

Затем Шульгина положила все в рукав и поставила в разогретую духовку. Готовить блюдо необходимо в течение часа при температуре 180 градусов.

«Если есть время, можно замариновать курицу на один час. Для более насыщенного вкуса за 10 минут можно разрезать пакет и полить соусом сверху еще раз. Можно взять свежий ананас, но с консервированным сочнее (берите сразу кусочками). Соус чили можно взять любой, либо кисло-сладкий соус. Картофель лучше разрезать пополам. Можно запечь только крылья, без картошки. Сеня любит это блюдо с картошкой и с рисом», — раскрыла секреты Лиана.

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