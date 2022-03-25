«Набирает небывалую популярность»: Юлианна Караулова показала трендовый образ на весну

Исполнительница Юлианна Караулова скомбинировала кожаный тренч, как у героев фильма «Матрица», с микроюбкой и высокими сапогами. А модный эксперт похвалил выбор знаменитости.

Стилист Руслан Громов одобрил кожаный аутфит блондинки с элементами рок-моды.

«Кожаный тренч набирает небывалую популярность этой весной, на его базе можно создать большое количество модных луков. На мой взгляд, total look из кожи выглядит модно, белая футболка с принтом добавляет нотку рока, а ботфорты являются акцентным элементом в этом луке. Кожаная юбка с запахом подчеркивает стройность певицы. Еще образ отлично бы дополнил клатч в стиле 80-х годов», — поделился с сайтом Teleprogramma.pro Руслан Громов.

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов, родом из Саратова, является профессиональным стилистом. Он шесть лет проучился в школе искусств, закончил ряд учебных заведений по стилистики. На сегодняшний день российский стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер. В прошлом Руслан работал в качестве стилиста со многими звездами шоу-бизнеса.

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