«Об меня ноги вытирают»: Ольга Бузова назвала причину, почему отпраздновала день рождения в узком кругу

Исполнительница Ольга Бузова поговорила о своем недавнем дне рождения. Знаменитость объяснила, почему не стала приглашать много гостей на 36-летие.

Если 35-летний юбилей Бузова отмечала в большой компании коллег и друзей, то в этом году праздник экс-ведущей «Дома-2» прошел в скромном кругу только самых близких подруг. Бузова призналась, что не захотела кормить предателей.

«На свой день рождения в этом году я пригласила очень узкий круг. В прошлом году людей было гораздо больше, и некоторые в любви признавались в микрофон, ели черную икру, а сейчас об меня ноги вытирают и оскорбляют. Главное же не количество, а все-таки качество», — рассказала Ольга.

«Мне хочется послать такой месседж многим девушкам: если вам плохо наедине с самой собой, то как другим людям будет с вами хорошо? Мы зачастую настолько забиты, унижены, и нам нужно, чтобы нас кто-то спас, чтобы нас долюбили. Нет, ребят, так это не работает. Никто не должен тебя спасать, никто ничего тебе не должен, по большому счету. Нужно в первую очередь самой полюбить и принять себя», — подчеркнула Бузова. в своем микроблоге.

Напомним, ранее блогер и певица Валя Карнавал назвала секрет успеха телеведущей Ольги Бузовой.

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