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«Время с родными – бесценно»: Бузова поздравила с днем рождения близкого человека

Мама блондинки отмечает день рождения.

«Время с родными – бесценно»: Бузова поздравила с днем рождения близкого человека
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Мама Ольги Бузовой отмечает день рождения. Об этом поющая ведущая рассказала в своем телеграм-канале, оставив трогательное поздравление для родительницы и яркие снимки.

Ольга Бузова с мамой
Ольга Бузова с мамой. Фото: t.me/byzovahouse

«Мамуля, с днем рождения! Спасибо за жизнь, воспитание и все, что ты нам дала. Сегодня целый провели вместе. Время с родными людьми – бесценно. Люблю тебя! Если счастлива ты — счастлива я», — написала Бузова.

Напомним, что у Бузовой есть младая сестра Анна. Между родственницами в последнее время пробежала черная кошка. Ольга даже не соизволила пригласить ее на свой день рождения в январе, который с компанией друзей отмечала в Сочи.

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