«Время с родными – бесценно»: Бузова поздравила с днем рождения близкого человека

Мама Ольги Бузовой отмечает день рождения. Об этом поющая ведущая рассказала в своем телеграм-канале, оставив трогательное поздравление для родительницы и яркие снимки.

«Мамуля, с днем рождения! Спасибо за жизнь, воспитание и все, что ты нам дала. Сегодня целый провели вместе. Время с родными людьми – бесценно. Люблю тебя! Если счастлива ты — счастлива я», — написала Бузова.

Напомним, что у Бузовой есть младая сестра Анна. Между родственницами в последнее время пробежала черная кошка. Ольга даже не соизволила пригласить ее на свой день рождения в январе, который с компанией друзей отмечала в Сочи.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.