«Меня очень сломали»: Кристина Асмус призналась, что пережила в детстве психологическую травму

Мало кто из поклонников актрисы Кристины Асмус знает, что она с детства занималась спортом. Они вместе с младшей сестрой ходили в одну и ту же секцию, только Кристина не пошла по спортивному пути.

Сейчас Асмус переживает, что ее дочь Настя Харламова увлеклась спортивной гимнастикой. Поскольку у нее нехорошие ассоциации с этим видом спорта, она до недавнего времени даже слышать не могла об этой секции.

«Я профессионально занималась спортивной гимнасткой 10 лет. Меня эмоционально очень сломали и когда я родила дочку..в одном я была уверена точно — только не на гимнастику!!!», — призналась звезда.

Что именно пережила Асмус, она не уточнила. Но создала опрос, в котором попросила подписчиков выбрать, правильно ли ради результатов в спорте детей бить, унижать и ломать. К слову, у Асмус непростые отношения с родителями. Можно предположить, что психологические травмы она получила именно от их высоких требований.

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