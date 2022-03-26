Копна волос и пухлые губы: как выглядела Кристина Орбакайте в начале своей карьеры

Старшая дочь Аллы Пугачевой в этом году отметит свой 51-й день рождения.

В этом году старшая дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте отметит свой 51-й день рождения. Она построила головокружительную карьеру певицы и актрисы, родила троих детей и счастлива в браке.

Путь к звездному олимпу Кристина начала в возрасте 11 лет. Тогда она сыграла главную роль в фильме «Чучело». А запела дочь Примадонны в середине 80-х. Это был дуэт с мамой «А знаешь, все еще будет», а также первые сольные песни «Факир» и «Пусть», которые для нее написал Игорь Николаев.

На свои 51 Орбакайте, по мнению фанатов, никак не выглядит. Этой ухоженной блондинке дают максимум 40 лет. В молодости Кристина выглядела немного иначе. На архивном снимке перед фанатами предстала девушка в пышной копной волос и пухлыми губами.

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