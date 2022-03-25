«Ну что, поехали мы»: Кристина Орбакайте показала купе поезда, увозящего ее из Москвы вместе с мужчиной

Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте вернулась из Америки в Россию, где ее ждут поклонники.

В то время как Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой находятся в Израиле, семья ее дочери Кристины Орбакайте — в России.

Вместе с женой Аленой Красновой отдыхает в Сочи старший внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков. А сама Кристина Орбакайте накануне вышла на сцену театра «Современник» в спектакле «Двое на качелях».

В эту пятницы Кристина Орбакайте покинула Москву на поезде. Судя по всему, Кристина Орбакайте отправилась на гастроли по России, о чем сообщалось ранее.

В своем телеграм-канале Кристина Орбакайте поделилась видео, которое сняла в купе поезда. В кадр попала ваза с желтыми тюльпанами, стоящими на столике и сосны, мелькающие за окном. В этот момент состав, судя по всему, ехал по Подмосковью.

«Ну что, поехали мы, да? Доброе утро вам», — слышен за кадром голос Кристины Орбакайте. «Доброе утро», — повторяет за ней мужской голос.

Судя по всему, в купе Кристина находится не одна, а со спутником.

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