«Мой самый близкий»: Аглая Тарасова поделилась архивным фото в день рождения мамы

Исполнительница главной роли в фильме «Лед» Аглая Тарасова опубликовала в социальных сетях фотографию из семейного альбома. Таким образом знаменитость поздравила любимую мамочку с днем рождения.

Ксения Раппопорт поддерживает дочь не только в жизни, но и в кино. Артистка снимается в одних кинокартинах с наследницей. Ксения даже исполнила роль матери Аглаи, от этого игра актрис казалась еще лучше.

В день рождения самого близкого человека Аглая Тарасова показала, какой она запомнит маму. Актриса поделилась воспоминаниями из детства и написала трогательное обращение к родительнице.

«Мама, с днем рождения! Мой самый близкий, родной, добрый, мужественный, справедливый, смешной, любимый человек. Пожалуйста, будь счастлива, береги себя и цени. А мы всегда будем рядом. И вместе мы все переживем», – заявила в своем микроблоге Аглая Тарасова.

Поклонники актрис тоже поздравили маму Тарасовой:

«С днем рождения вашу маму! Пусть она и вы будете счастливы! Вы такие потрясающие и красивые!», «Какие же вы прекрасные. Присоединюсь к поздравлениям, у вас невероятно красивая и молодая мама, вы обе мне очень нравитесь, я даже не предполагала, что вы мама и дочь. Каждая прекрасна по-своему».

Напомним, ранее Аглая Тарасова пожалела о съемках в фильме «Марафон желаний». Актриса призналась, что не знала предысторию киноленты и ее вдохновителя. Когда артистка поняла, что фильм рассказывает историю Елены Блиновской, она пришла в ужас.

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