Как мама Раппопорт: как Аглая Тарасова расставалась со своими мужчинами

В СМИ появилась информация, что актриса Аглая Тарасова и юморист Семен Слепаков встречаются на протяжении уже нескольких месяцев. Недавно знаменитости появились вместе в Еврейском музее толерантности, где проходило мероприятие, посвященное празднику Рош-ха-Шану – еврейскому Новому году.

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А когда Семен произносил тост о поиске жизненного пути, Аглая смотрела на него влюбленными глазами. Пока же поклонники артистов гадают, что их связывает, давайте вспомним самые яркие романы Аглаи Тарасовой. Тем более нам есть, о чем рассказать.

Илья Глинников

С актером Ильей Глинниковым Аглая Тарасова познакомилась во время съемок сериала «Интерны». Сначала пару связывали только дружеские отношения, но потом они сблизились и начали вместе появляться на разных мероприятиях. Их роман стал достоянием общественности, когда влюбленные пришли на премьеру фильма «В спорте только девушки». Когда СМИ стали писать об отношениях актеров, они больше не стеснялись демонстрировать свою страсть на публике.

Их роман был похож на американские горки: актеры то ссорились, то снова мирились, объявляя о своих разногласиях в соцсестях. Но спустя три года Илья и Аглая уже расстались окончательно. На съемках шоу «Холостяк» Илья признался, что настолько тяжело переживал расставание с артисткой, что даже подумывал о самоубийстве.

Милош Бикович

С харизматичным сербом Милошем Биковичем Аглая Тарасова снова же познакомилась на съемках – сериала «Лед». Кстати, своего возлюбленного артистка так и называла – мой серб. И конечно, помогала своему избраннику преодолевать трудности в изучении великого и могучего русского языка. Иногда случались и казусы.

Так, Аглая вспоминала, как Милош называл «скорлупу» «щитом для яйца», а вместо фразы: «Как я дошел до жизни такой» говорил : «Как я ввалился в эту жизнь». Забавная история связана с мамой Аглаи – актрисой Ксениеи Раппопорт. Желая заочно познакомиться с Ксенией, Милош написал ей эсэмэску: «Я фанат ваших продуктов», очевидно, имея в виду слова «проекты», на что Раппопорт ответила: «Мы с продуктами очень рады».

По иронии судьбы Ксения Раппопорт и Милош Бикович сыграли любовников в фильме «Мифы» Александра Молочникова. В одном из своих интервью Аглая рассказывала, что сцена секса снималась за кулисами МХТ им. Чехова. Тарасова признавалась, что конечно, не поехала на съемки, а осталась дома – думать о странностях жизни.

Роман Аглаи с Биковичем также закончился расставанием. К разрыву могли привести две основные причины. Так, в одном из своих интервью Милош намекал, что Аглая до сих пор остается большим ребенком и не очень хорошей хозяйкой. Он также говорил, что актриса не очень хорошо понимает значения выражений «мыть посуду» и «вынести мусор», хотя и русская.

«И вот меня спрашивают: «Как вам живется вместе?» Представьте: прихожу домой, а там Аглая в пижаме зайца с капюшоном с ушами встречает. Без эротики. Вот и ответ», — вспоминал актер.

Сама же Аглая утверждала, что причиной расставания с Милошем стало несовпадение съемочных графиков и невозможность проводить много времени вместе. Тем не менее, Аглая Тарасова с теплотой вспоминала о бывшем избраннике, говоря, что в его лице обрела друга и надежного партнера и повзрослела: стала больше заботиться о своем здоровье и думать о будущем.

Игорь Верник

Аглае Тарасовой приписывали роман и с актером Игорем Верником, который на 30 лет старше артистки. Об их возможных отношениях заговорили после проведения в 2018 году Московского международного кинофестиваля, где оба были ведущими. Селебритис обнимались и открыто флиртовали. Также они вместе появились на Сочинском кинофестивале «Кинотавр».

А потом в Инстаграме Верника появилось нежное обращение к Аглае: «Аглачечка, с днем рождения! Обожаю, обожаю, обожаю тебя! Будь счастлива, солнечная девочка!», что также спровоцировало новую волну слухов о романе пары.

Сами знаменитости свои отношения не комментировали. И до сих пор неизвестно, действительно ли они встречались или же просто хотели напомнить о себе журналистам.

Даррен Аронофски

С известным американским режиссером, постановщиком фильмов «Реквием по мечте» и «Черный лебедь» Дарреном Аронофски Аглая Тарасова познакомилась, когда он приехал в Москву на премьеру постановки «Барокко». Как это бывает, между кинодеятелями разгорелась искра. А впервые они вместе вышли в свет как пара во время проведения 67-го кинофестиваля в Сан-Себастьяне, где режиссер представлял свой новый фильм.

Ходили слухи, что впоследствии, желая подтвердить серьезность своих намерений Аронофски познакомился и с Ксенией Раппопорт. Но, видимо, впослдествии режиссер тоже перешел в разряд «бывших».

В своем недавнем интервью Аглая рассказала, что последние отношения у нее были с человеком, не знавшим русского. (Имени она не назвала). По словам актрисы, зато языковой барьер не позволял им ссориться из-за всякой ерунды. Отношения были спокойные и взрослые, а любимый мужчина – добрым, интересным и смешным.

Также актриса призналась, что, как правило, влюбляется в талант, сердце и чувство юмора и обмолвилась, что ее новый избранник – также творческий человек. Но ведь Семен Слепаков как раз и сочетает все эти качества.

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