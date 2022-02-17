«У меня началась истерика»: Аглая Тарасова жалеет о съемках в фильме «Марафон желаний»

Актриса не знала, что картина связана с жизнью и бизнесом Елены Блиновской.

Исполнительница главной роли в фильме «Лед» Аглая Тарасова рассказала о своем отношении к бизнесвумен Елене Блиновской и фильму о ее медиапродукте.

Два года назад на экранах появилась кинокартина «Марафон желаний». В фильме сыграла Аглая Тарасова. Дочь Ксении Рапопорт не сразу узнала, чем были вдохновлены создатели фильма. Когда же Аглая поняла, о ком и о чем фильм, артистка пожалела о своем участии в проекте.

«Я понятия не имела, кто такая Блиновская. Позвонила подруга Даша Чаруша, у которой уже был написанный сценарий, пригласила меня на пробы — я их прошла. И мы сняли картину. Про Елену мне ничего не говорили. Перед выходом ленты Блиновская написала в соцсетях: «Наконец-то моя мечта сбылась, про меня сняли фильм». У меня началась истерика, стала звонить Даше, продюсерам, спрашивала, почему меня не предупредили?» – возмущалась Тарасова.

Аглая Тарасова считает бизнес Елены Блиновской инфоцыганством. По словам Тарасовой, исполнить мечты можно только при помощи собственной работы.

«Они говорили, что Елена лишь была в числе продюсеров, дала какое-то количество денег и снялась в маленьком эпизоде. Я же снялась просто с какой-то женщиной и ее детьми. Поняла все спустя время. Не могу ничего поменять, но если бы знала, что это кино как-то связано с Блиновской, то не снималась бы там», — призналась 27-летняя актриса в эфире программы «Кино в деталях» на СТС.

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