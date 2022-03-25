«Я уже схожу с ума»: Стеша Маликова призналась, о ком думает перед сном

Дочь Дмитрия Маликова рассказала, как сильно любит свою работу. Стеша Маликова трудится без выходных, чтобы раскрутить свой модный бизнес.

Маликова призналась, что проверяет всю продукцию лично и даже засыпает с мыслями о поставках и тканях.

«Каждая пуговица, подкладка, нашивка, шовчик, обработка, фасон выбирается мною, я очень внимательно подхожу ко всему, что мы запускаем в партию. Я засыпаю с мыслями об этом, просыпаюсь с мыслями об этом. Моя голова работает 24 часа в сутки, иногда кажется, что я уже схожу с ума», — написала Маликова в личном микроблоге.

«У меня нет выходных, каждый день я делаю что-то, чтобы расти, развиваться. Больше моделей, эскизов, новых видов тканей и фасонов, все становится сложнее и интереснее с каждым днем. Появляется такой азарт. Так что все, что вы увидите на следующей неделе, — огромный вклад нашей команды! Всем людям, которые работают в DressByStesha, я благодарна сердцем», — добавила Стеша.

Напомним, ранее Стеша Маликова показала фотографию еще молодых родителей.

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