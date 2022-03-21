«Ровно 30 лет вместе»: Стеша Маликова показала, как выглядели в молодости ее родители

Дочь Дмитрия Маликова и Елены Изаксон Стефания поделилась снимком из семейного архива.

Наследница известного семейства Стефания Маликова публично поздравила в микроблоге своих родителей с жемчужной свадьбой.

Исполнилось 30 лет со дня вступления в брак музыканта Дмитрия Маликова и его избранницы Елены Изаксон.

Стефания Маликова поделилась в микроблоге двумя снимками — актуальным и архивным, на которых запечатлена вместе с папой и мамой.

Стеша показала, как за последние 20 лет изменились все члены этой семьи. Кто-то стал взрослее, а кто-то — опытнее.

«Родители сегодня ровно 30 лет вместе. Первая фотография сделана месяц назад, на мое 22-летие, а вот второй уже больше 20 лет», — подписала под фото Стефания Маликова.

Поклонники Стеши Маликовой поздравили ее и родителей с днем рождения семьи и заявили, что она — копия мамы.

«Вы — прямо копия мамы 20 лет назад», «Очень душевная семья», «Спасибо за красивые фото, Стефания!» — высказались в Сети.

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