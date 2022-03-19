«С раннего утра смотрим ткани»: Стеша Маликова отправилась по делам в модном образе с клетчатой рубашкой

Дочь Дмитрия Маликова скомбинировала кэжуальную вещь со свободными джинсами и кожаным пиджаком.

Начинающий дизайнер Стеша Маликова опубликовала в своем «Телеграме» свежие фотографии в стильном образе с трендовыми элементами.

Маликова отправилась по рабочим делам в куртке из черной кожи. Ее Стеша накинула на клетчатую рубашку и футболку молочного оттенка. К такому многослойному верху дочь Дмитрия Маликова подобрала темные джинсы и сумку-почтальонку.

«Доброе утро! Как Ваши ничего? Сегодня с раннего утра смотрим ткани. Это самая классная часть длинного и непростого процесса», – отметила Маликова в личном микроблоге.

В качестве дополнительных аксессуаров у Маликовой были солнечные очки. А волосы Стеша собрала в низкий пучок.

«Рубашка и кожаная куртка будут доступны совсем скоро. Весна-22 , я тебя жду!», – заявила Стеша.

Напомним, ранее Стеша Маликова рассказала о своих псевдоподружках, которые критиковали линию одежды знаменитости за спиной. Но, узнав об успехе бизнеса Маликовой, стали набиваться к Стефании в модели.

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