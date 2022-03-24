«Нельзя обдирать до последнего»: Лолита Милявская осудила тех, кто взвинтил цены на продукты

Артистка считает, что люди, которые подняли цены на товары, поступают не патриотично.

Лолита Милявская уже давно строит карьеру в шоу-бизнесе. Она выпустила множество хитов, пела в дуэте с популярным исполнителями.

В свои 58 лет артистка не перестает удивлять поклонников новыми образами, а также продолжает поддерживать свой имидж женщины без комплексов. Однако последний месяц для нее был сложным. Она переживала за родных, которые живут в Киеве.

Однако на днях Лолита воссоединилась с семьей. Она также призналась, что во время эвакуации ее родным многие помогали, за что певица благодарна. Артистка выразила желание работать, и она намерена скоро оказаться на сцене.

Однако Милявская осудила тех предпринимателей, которые взвинтили цены на товары. Она подчеркнула, что прекрасно понимает тех, кто скупил сахар, макароны и другие продукты.

«Меня единственное поражает. Теперь у нас, там где мы патриоты и мы дома, — цены. Я все понимаю и про санкции, все разделяю, поскольку живу здесь. Но нельзя же так зарабатывать на своих, нельзя обдирать до последнего. Я понимаю всех, кто купил макароны заранее и сахар. Потому что сахар в сезон, когда нужно будет варить варенье, будет стоить как крыло от самолета. Поэтому правильно, что купили заранее», — отметила Лолита.

Она добавила, что такие компании, которые повысили цены, поступают не патриотично. Певица напомнила, что существует закон бумеранга.

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