Относит себя к американской культуре: почему падчерица Урганта общается с российской прессой на английском

Эрика уже длительное время проживает и учится в США.

Падчерица телеведущего Ивана Урганта Эрика Куталия уже довольно длительное время проживает и учится в США.

Девушка свободно общается на английском языке. Она уже давно относит себя именно к американской культуре.

Даже интервью российским изданиям наследница Ивана Урганта предпочитает давать на английском. Сам Иван также разговаривает на нескольких языках: английский в совершенстве, испанский и итальянский — на этих языках ведущий пел или же вел программы, сообщает МК.ru.

Напомним, что Иван Ургант уехал из России. При этом он отмечал, что речи о его эмиграции не идет. В скором времени известный телеведущий обещал вернуться на родину.

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