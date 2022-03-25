Новости шоу-бизнеса: траты Галкина и Пугачевой, что говорят об отъезде Урганта, Юдашкин продает недвижимость в США

До отъезда, предположительно, в Израиль, Алла Пугачева и Максим Галкин жили в замке, который расположен в деревне Грязь. Накануне стало известно, сколько денег пара тратила на его содержание.
Тем временем, Ольга Бузова показала своего идеального мужчину, а переехавшая в США Светлана Малькова похвасталась покупкой собственного автомобиля.
Об этих и других новостях из мира звезд, которые читали активнее всего 24 марта, — в обзоре Teleprogramma.pro.
Сколько денег Алла Пугачева и Максим Галкин тратили на содержание особняка в деревне Грязь
В начале марта Алла Пугачева и Максим Галкин экстренно уехали из России. Предположительно, пара находится в израильской Кесарии. А тем временем стало известно, сколько пара тратила в месяц на содержание своего замка в деревне Грязь.
Известно, что площадь особняка составляет более двух тысяч квадратных метров, в нем шесть этажей, 20 спален, бассейн, спортзал, лифт, подземный гараж и домашний театр. В 2021 году ежемесячная статья расходов на содержание замка выросла до миллиона рублей.
Что говорят об отъезде Ивана Урганта в Израиль
Уехал из России недавно и Иван Ургант с семьей. Ведущий находится в Израиле. Говорят, что именно там он решил провести отпуск.
Глава Music Box Наталья Палинова не видит в отъезде шоумена из России какой-то проблемы.
«Ну выдался у него отпуск, почему бы не поехать. Есть у него на это есть деньги. В Израиле тепло, хорошо! Да, там дорого. Но слава богу, работал мальчик столько лет без выходных. А чем бы он тут был бы полезен. Анекдоты рассказывать?» — сказала Палинова.
Валентин Юдашкин продает элитную недвижимость в США
Знаменитый кутюрье решил продать свою элитную квартиру в США. Апартаменты в Нью-Йорке находится в здании Curzon House, недалеко от Пятой авеню в Нью-Йорке.
Покупал Юдашкин квартиру за 5,7 миллиона долларов, сейчас просит 8,17. В квартире площадью в 270 квадратных метров есть две спальни, солярий, гостиная, собственный лифт и терраса с видом на Центральный парк.
Светлана Малькова купила личный автомобиль в США
Тем временем перебравшаяся в США экс-жена нового мужа Анастасии Макеевой – Светлана Малькова купила личный автомобиль.
Многодетная мама переехала в Сиэтл буквально несколько дней назад и уже отметилась крупной покупкой. По словам художницы, в Америку она приехала для заключения брака с любимым мужчиной.
Ольга Бузова показала своего идеального мужчину
После расставания с Давидом Манукяном Ольга Бузова так и не встретила новую любовь. Периодически блондинка вспоминает о своем бывшем возлюбленном Тимофее, с которым встречалась еще в юности. Снимком с ним Ольга поделилась в своем телеграм-канале.
«Мой идеальный мужчина. В него невозможно не влюбиться. Ох, эти его глаза. Помню, как тонула в них и все прощала», — высказалась Бузова.
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