Новости шоу-бизнеса: траты Галкина и Пугачевой, что говорят об отъезде Урганта, Юдашкин продает недвижимость в США

Об этих и других новостях из мира звезд, которые читали активнее всего 24 марта, - в обзоре Teleprogramma.pro.

До отъезда, предположительно, в Израиль, Алла Пугачева и Максим Галкин жили в замке, который расположен в деревне Грязь. Накануне стало известно, сколько денег пара тратила на его содержание.

Тем временем, Ольга Бузова показала своего идеального мужчину, а переехавшая в США Светлана Малькова похвасталась покупкой собственного автомобиля.

Об этих и других новостях из мира звезд, которые читали активнее всего 24 марта, — в обзоре Teleprogramma.pro.

Сколько денег Алла Пугачева и Максим Галкин тратили на содержание особняка в деревне Грязь

В начале марта Алла Пугачева и Максим Галкин экстренно уехали из России. Предположительно, пара находится в израильской Кесарии. А тем временем стало известно, сколько пара тратила в месяц на содержание своего замка в деревне Грязь.

Известно, что площадь особняка составляет более двух тысяч квадратных метров, в нем шесть этажей, 20 спален, бассейн, спортзал, лифт, подземный гараж и домашний театр. В 2021 году ежемесячная статья расходов на содержание замка выросла до миллиона рублей.

больше по теме Отберут, а содержание потянут? Сколько Галкин и Пугачева каждый месяц тратят на замок в Грязи

Что говорят об отъезде Ивана Урганта в Израиль

Уехал из России недавно и Иван Ургант с семьей. Ведущий находится в Израиле. Говорят, что именно там он решил провести отпуск.

Глава Music Box Наталья Палинова не видит в отъезде шоумена из России какой-то проблемы.

«Ну выдался у него отпуск, почему бы не поехать. Есть у него на это есть деньги. В Израиле тепло, хорошо! Да, там дорого. Но слава богу, работал мальчик столько лет без выходных. А чем бы он тут был бы полезен. Анекдоты рассказывать?» — сказала Палинова.

Валентин Юдашкин продает элитную недвижимость в США

Знаменитый кутюрье решил продать свою элитную квартиру в США. Апартаменты в Нью-Йорке находится в здании Curzon House, недалеко от Пятой авеню в Нью-Йорке.

Покупал Юдашкин квартиру за 5,7 миллиона долларов, сейчас просит 8,17. В квартире площадью в 270 квадратных метров есть две спальни, солярий, гостиная, собственный лифт и терраса с видом на Центральный парк.

больше по теме Валентин Юдашкин срочно продает элитную квартиру в США

Светлана Малькова купила личный автомобиль в США

Тем временем перебравшаяся в США экс-жена нового мужа Анастасии Макеевой – Светлана Малькова купила личный автомобиль.

Многодетная мама переехала в Сиэтл буквально несколько дней назад и уже отметилась крупной покупкой. По словам художницы, в Америку она приехала для заключения брака с любимым мужчиной.

больше по теме «Я еду»: перебравшаяся в США Светлана Малькова купила личный автомобиль

Ольга Бузова показала своего идеального мужчину

После расставания с Давидом Манукяном Ольга Бузова так и не встретила новую любовь. Периодически блондинка вспоминает о своем бывшем возлюбленном Тимофее, с которым встречалась еще в юности. Снимком с ним Ольга поделилась в своем телеграм-канале.

«Мой идеальный мужчина. В него невозможно не влюбиться. Ох, эти его глаза. Помню, как тонула в них и все прощала», — высказалась Бузова.

больше по теме «В одну реку можно войти дважды?»: Бузова перестала скрывать своего идеального мужчину

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.