Родной брат Максима Галкина вспомнил о тех днях, когда шоумен познакомил семью с Аллой

Как уточнил Дмитрий Галкин, любая их реакция того времени сейчас уже не имеет никакого значения.

Алла Пугачева старше своего последнего мужа на целых 27 лет. Однако значительная разница в возрасте артистку совершенно не смущает. Пара не только сыграла свадьбу, обзавелась общими детьми — двойняшками Гарри и Лизой, но обвенчалась в подмосковном храме. К этому событию Примадонна подошла осознанно. Для нее это таинство стало вторым. Она уже была повенчана с поп-королем сцены Филиппом Киркоровым. Сама Алла говорила, что всю оставшуюся жизнь будет винить себя за тот поступок. С Максимом Галкиным у артистки все по-другому.

Шоумен стал для нее крепкой опорой и тылом. Максим как-то припомнил разговор с Пугачевой. Тогда она спросила у мужа то, что ее волновало больше всего: может ли она с ним спокойно стареть. И Галкин со всей серьезностью ответил — да.

больше по теме А школьницу Клаву к двойняшкам не взяли? Пугачева уехала в Израиль без девятилетней внучки За границу Примадонна отправилась с мужем шоуменом Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой.

В одном из своих интервью родной брат шоумена Дмитрий Галкин вспомнил те дни, когда Максим познакомил свою семью с Примадонной.

«Максим познакомил нас в начале 2000-х. Любая реакция того времени не имеет значения, потому что состоялось главное: спустя несколько лет мы увидели любящую семью. Таким отношениям восьмидесяти процентам пар стоит поучиться», — говорил родной брат Максима Галкина в беседе со «СтарХитом».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!