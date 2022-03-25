«Плохо отношусь к этому»: Илья Авербух осудил «разрушение семей» на «Ледниковом периоде»

По словам хореографа, суть проекта, что люди находятся на определенном пике своего развития.

Хореограф Илья Авербух в шоу «Начало» с Ириной Безруковой заявил, что участники «Ледникового периода» должны в первую очередь думать о тренировках, а не о любовных отношениях между собой.

«Плохо отношусь к тому, что на шоу создаются пары и разрушаются семьи. Суть проекта в том, что люди находятся на определенном пике. Оба участника беззащитны — фигурист слаб в актерском мастерстве, а актер доверился фигуристу, он открыт учиться». Илья Авербух

Как отметил Илья Авербух, если у людей совпадают химия и энергия, то они начинают дышать одним воздухом. Он заметил, что у участников мало времени на тренировки. За неделю надо придумать номер. Людей это сближает. В итоге они становятся парой.

Напомним, что Илья Авербух уже долгие годы идейный вдохновитель шоу «Ледниковый период». Проект с успехом идет на Первом канале.

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