«С Лизой уже идут легкие дебаты»: Илья Авербух решает, чем будет заниматься сын Лев

Создатель шоу «Ледниковый период» иногда жалеет, что не отдал первенца в большой спорт.

Фигурист Илья Авербух признался, что никогда не хотел проживать жизнь за своих детей. Поэтому знаменитость не собирается насильно заставлять сыновей идти в определенную сферу или заниматься только тем, что ему кажется верным.

Напомним, у Ильи Авербуха двое сыновей. Первенец Мартин родился от союза спортсмена с фигуристкой Ириной Лобачевой. Мальчик появился в 2004 году. А спустя 17 лет Авербух вновь стал отцом. Актриса и жена знаменитости Лиза Арзамасова родила Илье Авербуху сына Льва.

Ведущая YouTube-шоу «Начало» Ирина Безрукова поинтересовалась у Ильи Авербуха о будущем младшего сына. Спортсмен признался, что попробует поставить Льва на коньки. Но он не станет настаивать на спортивной карьере ребенка.

«Раньше стояла цель — пусть просто будет хорошим человеком. Мартин поступил в институт. У него большой потенциал, он очень многого может достичь. Но, кончено, такого трамплина в виде спорта, как у меня, у него не было», — рассказал Авербух о своем старшем сыне.

Поэтому младшего сына Авербух все же решил приобщить к спорту:

«У нас с Лизой уже идут легкие дебаты. Обязательно попробую его на коньках. На самом деле, сразу видно, есть талант или нет».

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