«Только с поддержкой»: Илья Авербух объяснил, в чем видит уникальность Лизы Арзамасовой

Фигурист с восторгом рассказывал о своей жене.

Создатель шоу «Ледниковый период» Илья Авербух поделился подробностями семейной жизни с актрисой Лизой Арзамасовой.

Фигурист стал новым гостем на программе Ирины Безруковой. Актриса вспомнила, что однажды Илья упрекнул женщин в том, что они вначале вдохновляют мужчин на подвиги, а потом сами же мешают им эти подвиги совершать.

Безрукова поинтересовалась у Авербуха, применимо ли это к Арзамасовой.

«Лиза уникальна. Она как-то защищена от этой истории. Например, спектакль «Анна Каренина» родился уже после того, как мы стали жить вместе. Я продолжал в том же ритме, с той же командой», — заявил Авербух.

больше по теме Арзамасова в пальто цвета хаки с принтом и модных ботинках появилась на публике с Авербухом Актриса сопровождала мужа, который предстал на спортивных соревнованиях в Ессентуках.

«Лиза очень деликатно, только с поддержкой помогла мне реализовать эту мечту. И после этого был грандиозный проект «Нижний Новгород – 800», который получил «Тэффи», своеобразный. Мы на воде сделали этот спектакль. Лиза как раз в этот момент рожала Льва. Это тоже очень важно. И два удачно поставленных «Ледниковых периода». Я не сел в кресло-качалку», – резюмировал Авербух в беседе с Безруковой в YouTube-шоу «Начало».

Напомним, ранее Илья Авербух озвучил свое мнение о прошедшей Олимпиаде в Пекине и результатах российских фигуристов. Спортсмен также прокомментировал допинговый скандал с Камиллой Валиевой.

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