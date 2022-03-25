«Необычные дети, красивые, звездные»: брат Максима Галкина рассказал об особенностях Лизы и Гарри

Наследники примадонны и шоумена растут не по дням, а по часам.

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина уже учатся во втором классе, им по восемь лет, и уже сейчас своей известностью ребята могут дать фору любой звезде. Они растут любознательными, активными и увлекающимися детьми, у них армия поклонников в Сети, а еще папа и мама в них просто души не чают.

Брат Максима Галкина Дмитрий – частый гость в замке в Грязи. Они дружат семьями, и двойняшки выросли у него на глазах. В интервью сайту «Стархит» дядя Лизы и Гарри рассказал о них подробнее.

«Необычные дети, красивые, звездные в хорошем смысле. Если собирается много взрослых людей, то Гарри и Лиза ведут себя очень скромно. А среди своих – живые, активные», — подчеркнул Галкин-старший.

Двойняшки Лиза и Гарри часто играют вместе, хоть интересы у них разные. И очень дружны между собой. Но характеры у них совершенно разные.

«Когда я приезжаю, сразу берут меня в оборот – тащат в игровую комнату и не отпускают. Оба очень любят лепить из пластилина, собирать домики из «Лего» для малышей. Приятно наблюдать и за тем, как наши дети ладят между собой. Несмотря на то что характеры у них тоже разные, находить общий язык получается не хуже нашего», — рассказал брат Максима Галкина.

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