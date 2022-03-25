От Кипермана к Меладзе: стало известно, почему Брежнева ушла от олигарха к музыканту

В течение шести лет Вера Брежнева была замужем за украинским олигархом Михаилом Киперманом. Ему она родила дочь Сару. Но все это время артистка умудрялась изменять миллионеру с женатым Константином Меладзе, к которому в итоге и ушла, когда тот оформил развод с женой Яной Сумм.

Концертный директор Кирилл Чибисов раскрыл подробности семейной жизни артистки. По его словам, олигарх хотел, чтобы Вера сидела дома и занималась семьей.

«У Кипермана сыграла ревность! А кто знает, что с ней там, на гастролях, происходило. Нет контроля. Киперман изводил ее ревностью. В итоге она все дальше и дальше отдалялась от него, поэтому, как мне кажется, и случился развод. С Константином у Веры получился творческий союз, как говорится, все в семью. Это очень удобно», — цитирует Чибисова «МК».

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Напомним, ранее стало известно, какой недвижимостью владеют Вера Брежнева и Константин Меладзе в России и Италии.

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