«Как раз итальянских страстей нам не хватает»: покинувшая Москву Бузова отправилась с мамой в театр

Певица Ольга Бузова обожает своих родителей и стремится сделать для них многое. В день рождения мамы артистка бросила все свои дела и покинула Москву, чтобы провести праздник рядом с самым дорогим человеком.

О том, что Бузова подарила маме поход в театр, она рассказала сама своим подписчикам в микроблоге.

«Мы с ма в Молодежном театре на Фонтанке, в вк я выставила видео — предысторию сегодня мероприятия. Идем на поставку Спивака «Семья Сориано». Как раз итальянских страстей нам не хватает, подумала я, но желание мамы – закон», — написала артистка.

Для похода в театр Бузова выбрала черно-белые оттенки в одежде. Недавно красотка сменила имидж и теперь делает новую укладку, которая освежает весь образ.

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