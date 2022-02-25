«Невероятно рад»: Арсений Шульгин похвастался новой квартирой в Москва-Сити

Младший сын Валерии уже однажды проживал в небоскребах столицы, но потом уехал оттуда.

Среди последних публикаций личного микроблога молодого предпринимателя Арсения Шульгина появилось видео, на котором знаменитость красуется на фоне гостиной своей новой квартиры.

Шульгин вместе с женой и дочкой перебрались в Москва-Сити. Арсений работает в этом комплексе. Поэтому он очень обрадовался тому, что дом и работа стали ближе друг к другу.

Напомним, что в прошлом Арсений и Лиана уехали из Москва-Сити ближе к парковой зоне. Шульгина была беременна и хотела больше гулять на свежем воздухе. Теперь же их дочери год, и преимущества комплекса в центре Москвы вновь показались заманчивыми звездной чете.

«Как вы уже могли заметить, мы переехали в новую квартиру, которая находится в Москва-Сити. Невероятно рад. Теперь мы живем в центре, а не на окраине, как это было раньше. Я пока полный обзор квартиры делать не буду, но вот вам наш кусочек зала», — отметил Арсений в личном микроблоге.

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«Сегодня буквально первый день, когда мы живем с комфортом. Всю неделю мы занимались переездом. Жили на коробках», — добавил Шульгин.

«Я очень доволен. Это не просто мольба на небоскребы. Реально удобная инфраструктура. И, конечно же, интересы Селинки тоже учлись», — резюмировал младший сын Валерии.

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