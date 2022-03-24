«Набирает колоссальные обороты»: Анна Снаткина на фоне ухода зарубежного кино высказалась об отечественных фильмах

Исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день» Анна Снаткина призналась, что верит в отечественное кино.

Снаткина вспомнила судьбу российских фильмов в 90-е годы. Артистка отметила, что в последнее время российский зритель больше смотрел зарубежные фильмы. Непростая обстановка в мире предоставила шанс российскому кино понравиться зрителям, считает актриса.

«Было время, когда мы смотрели только зарубежные фильмы. Мы пережили непростые 90-е, в то время российского кино фактически не было. Я рада, что наш кинематограф набирает колоссальные обороты. Открываются платформы, начали снимать качественные фильмы и сериалы. Но для того, что бы совершить рывок в киноиндустрии, нам понадобилось время», – написала Снаткина в своем Telegram.

Напомним, ранее Анна Снаткина снялась в комедийной антиутопии о далеком будущем, где почти не осталось мужчин. Вместе с Анной Снаткиной в киноленте снялись Владимир Епифанцев, Андрей Скороход, Светлана Камынина, Жанна Эппле и Филипп Бледный.

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