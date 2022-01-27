«Помогают мне в моей актерской профессии»: Анна Снаткина рассказала про свое отношение к спорту

Исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день» Анна Снаткина разместила в личном микроблоге историю своей дружбы со спортом.

Артистка еще в пятилетнем возрасте стала ходить на тренировки.

«Я очень люблю спорт, люблю с детства! Когда мне было пять лет, папа привел меня в секцию спортивной гимнастики, и я посвятила этому виду спорта много лет, за что я до сих пор благодарна моим родителям. Сейчас наша дочь Вероника занимается тоже гимнастикой (художественной). Мы отдали ее в этот вид спорта в три года. Мне кажется, очень важно прививать любовь к спорту с малых лет, потому что он воспитывает в человеке совершенно уникальные качества, которые остаются с ним на всю жизнь», — заявила Анна.