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«Помогают мне в моей актерской профессии»: Анна Снаткина рассказала про свое отношение к спорту

Артистка еще в детстве занималась спортивной гимнастикой.

«Помогают мне в моей актерской профессии»: Анна Снаткина рассказала про свое отношение к спорту
Анна Снаткина. Фото: Instagram.com/snatkina_anna

Исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день» Анна Снаткина разместила в личном микроблоге историю своей дружбы со спортом.

Артистка еще в пятилетнем возрасте стала ходить на тренировки.

«Я очень люблю спорт, люблю с детства! Когда мне было пять лет, папа привел меня в секцию спортивной гимнастики, и я посвятила этому виду спорта много лет, за что я до сих пор благодарна моим родителям. Сейчас наша дочь Вероника занимается тоже гимнастикой (художественной). Мы отдали ее в этот вид спорта в три года. Мне кажется, очень важно прививать любовь к спорту с малых лет, потому что он воспитывает в человеке совершенно уникальные качества, которые остаются с ним на всю жизнь», — заявила Анна.

Снаткина до сих занимается спортом в свободное время.

«Любительски, для себя, для поддержания физической формы, для здоровья, отличного самочувствия и прекрасного настроения. Приобретенные навыки очень помогают мне в моей актерской профессии», — подчеркнула актриса.

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