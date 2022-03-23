«Любимая»: наследница Александра Серова представила новую песню

Мишель Серова – дочь музыканта Александра Серова и гимнастки Александры Стебеновой. Звездная наследница решила пойти по стопам знаменитого отца уже в зрелом возрасте. Сначала она была студенткой МГИМО, где училась на журналиста, а после решила получить диплом РАМ им. Гнесиных.

Так, Мишель связала свою жизнь с музыкой. Накануне она представила фанатам свою новую песню «Любимая». Трек и клип можно послушать и посмотреть на многих музыкальных площадках.

Напомним, недавно Мишель стала мамой во второй раз. Артистка родила сына Макара. Кроме того, почти три года назад она подарила звездному отцу внучку Мию.

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