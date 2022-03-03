«Будут недопонимание и обиды»: дочь Александра Серова рассказала, как стала относиться к маме

Мишель Серова не намерена терять ни одного из родителей из-за их ссор.

Наследница исполнителя Александра Серова — Мишель Серова — призналась, что пострадала из-за конфликта родителей. Знаменитость хочет общаться с матерью и отцом так, как это было до их ссоры.

Недавно Мишель ответила на вопросы поклонников в Stories личного микроблога. Серова рассказала, что не будет обижаться на маму и ее слова в адрес отца.

«Мама все так же остается мамой. Даже если она меня накажет как в детстве, это не отменяет тот факт, что она моя мама. Пусть будут недопонимание и обиды. Это все проходящее. Не собираюсь из-за этого не общаться годами. Жизнь и так коротка, чтобы тратить ее на гордость и предубеждение. Считаю, надо общаться и жить дальше. Ну а проблемы сами собой разрулятся», — сообщила Мишель Серова в личном микроблоге.

Напомним, ранее Елена Стебенева высказалась по поводу ссоры с бывшим мужем Александром Серовым. Экс-возлюбленная исполнителя надеялась, что дочь Мишель сможет помирить ее и своего отца.

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