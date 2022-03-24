«А где это?»: Никита Михалков отреагировал на решение Латвии внести его в черный список

Автор YouTube-канала «Бесогон ТВ» Никита Михалков высказалася после решения Правительства Латвии включить его в черный список.
Отметим, латвийские власти отнесли Никиту Сергеевича к тем, кто оказался в числе нежелательных гостей в их стране. 25 россиян — деятелей культуры и искусства — были включены в санкционный список.
К слову, на вопрос о своем отношении к такому решению кинематографист Никита Михалков переспросил, где именно был составлен черный список.
— В Латвии в черный список внесены 25 российских деятелей культуры и искусства. Никита Сергеевич, в этом списке оказались и Вы. Что Вы думаете по этому поводу?
— Где?
— В Латвии.
— А где это? — ответил Никита Сергеевич в разговоре с журналистами riafan.ru.
К слову, в санкционном списке Латвии оказались Николай Расторгуев, Наталья Подольская, Вика Цыганова и другие российские исполнители.
Напомним, ранее Никита Михалков объявил о переносе Московского международного кинофестиваля. Как и Андрей Кончаловский, звезда «Жесткого романса» сообщил о невозможности проведения киномероприятия в запланированный срок.
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