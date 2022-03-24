«Просто инкубатор»: Орбакайте высказалась об американской школе, где учится ее дочь

Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и доской Клавдией живет в США. Звездная семья владеет недвижимостью в Лос-Анджелесе и в Нью-Йорке.

В этом году Клавдии исполнится десять лет. По мнению певицы, она выглядит старше своего возраста из-за высокого роста. А вот школа, где учится звездная наследница, дочке Примадонны не нравится.

«У всех распущенные волосы, прямой пробор, одинаковая длина. Все одинаково одеты: кеды, легинсы, худи, куртки, рюкзаки. Да еще и маски теперь. Просто инкубатор. И у всех за день в школе всклокоченная голова», — рассказала Кристина Орбакайте в интервью изданию «Домашний очаг».

Напомним, также у Кристины есть двое сыновей – Никита Пресняков и Дени Байсаров.

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