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Аншлаг: Кристина Орбакайте выступила на сцене «Современника»

Старшая дочь Пугачевой поделилась кадрами из театра.

Аншлаг: Кристина Орбакайте выступила на сцене «Современника»
Кристина Орбакайте. Фото: Global Look Press

Пока Алла Пугачева продолжает отдыхать с семьей в Израиле, ее старшая дочь Кристина Орбакайте вернулась в Москву из Нью-Йорка, чтобы выступить в театре – уже много лет актриса и певица выступает в «Современнике».

Спектакль «Двое на качелях» с Кириллом Сафоновым очень полюбился поклонникам, и в этот раз актеры снова играли при аншлаге. На поклон артисты вышли перед вставшим залом. Кадры впечатлили саму Кристину, и она с удовольствием поделилась ими с подписчиками в Сети.

«Это было… Спасибо, наши зрители Театра «Современник», — написала актриса.

Чуть ранее Орбакайте появилась на съемках шоу «Две звезды. Отцы и дети». Она выбрала красивое платье из пайеток, чем заворожила окружающих.

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