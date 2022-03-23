Бородина назвала главные критерии счастливых отношений

Ведущая «Дома-2» и разведенная несколько раз Ксения Бородина считает, что все знает о счастливых отношениях. По ее словам, удачный брак можно построить только с сильным, независимым, успешным и верным мужчиной.

«Если человек предатель по жизни, то тут ничего не изменить. Я очень категоричная, не могу изменять самой себе. Я не разрешу ни одному мужику так с собой поступать. Лапшу на уши разрешала вешать годами, но интуиция никогда не подводила», — заявила она.

В прошлом году Ксения Бородина расторгла брак с Курбаном Омаровым. Ведущая «Дома-2» намекала, что союз распался из-за неверности бизнесмена. Даже ради маленькой дочки пара не смогла простить друг друга и продолжить общаться.

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