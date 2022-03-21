«Купила за 22800»: Бородина пришла в ужас от цен на корм для собак

Вряд ли звезда недавно думала вообще о стоимости еды для питомцев.

Ксения Бородина недавно потеряла серьезный источник своих доходов — социальную сеть, которую Роскомнадзор заблокировал на территории РФ. Здесь у нее было 18 миллионов подписчиков и весьма неплохие рекламные контракты.

Поэтому ведущая и блогер не скрывает, что настроение у нее на нуле, да и растущие цены ее мало вдохновляют. Совсем недавно знаменитость хвасталась перед подписчиками складами брендовой одежды и сумочек, которые даже наполовину остаются у нее неношеными. А теперь в своем телеграме Ксения ворчит на цены.

«С ценами какой-то *** (выросла стоимость. — Прим. ред.). Я тут корм собаке купила за 22800, 3 пачки», — написала Бородина.

Также ведущая возмутилась стоимостью туалетной бумаги, шампуня и бумаги для принтера.

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