Ксения Бородина в шелковой блузке с «рваными» рукавами и мини-юбке повеселилась в ресторане

Телеведущая в женственном наряде появилась на встрече с подругами.

Ксения Бородина больше 16 лет ведет шоу «Дом-2». Она стала богатой и знаменитой. Теперь Ксения редко соглашается на подработки. Она не скрывает, что хорошие гонорары получает за рекламу в соцсетях.

Звезда не скрывает, что любит выглядеть элегантно. Обычно она тратит сотни тысяч рублей на брендовые наряды. Но после закрытия магазинов Dior, Prada, Chanel, Louis Vuitton, она ездит в ЦУМ, чтобы поесть в ресторане.

После развода с Курбаном Омаровым телеведущая стала чаще выходить в свет. Недавно она отметила свое 39-летие. А вот теперь Ксения решила развеяться. Она появилась в ресторане, где собрались ее друзья.

Звезда предстала в шелковой блузке с рваными рукавами и твидовой мини-юбке. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Бородина также сделала высокий хвост и макияж с акцентом на глаза.

Ее встретили друзья, которые показали ей фокусы. А потом она села за столиком и провела вечер с бокалом. Поклонники восхитились ее образом. Многие отметили, что она выглядит стильно.

«Какой наряд», «Вам можно носить и такие короткие юбки», «Где вы поправились? Очень стройная», «Как мне нравится ваш образ», «До чего красивая», «Мне безумно нравится», «Цвет блузки роскошный», «У вас в гардеробе нарядов на пять лет хватит», — стали писать пользователи Сети.

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