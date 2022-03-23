«Столько злобы и лицемерия»: Соболев раскритиковал Кушанашвили, набросившегося на уехавших звезд

Как отметил шоумен, телеведущий ничем не отличается от тех, кто уехал.

Шоумен Илья Соболев в «Телеграм» раскритиковал телеведущего Отара Кушанашвили, который ранее нелестно отозвался о российских звездах, покинувших страну. По его мнению, это как пытаться воскресить «ОСП-Студию». Когда-то было круто, но сейчас не свежо.

«Он сказал, что всем актерам и артистам, которые уехали из страны, насрать на своих зрителей. И я бы ничего не говорил по этому поводу, если бы в этом заявлении не было столько злобы и какого-то лицемерия». Илья Соболев

Как считает Илья Соболев, Отар Кушанашвили отличается от тех, кто уехал только тем, что сам не уехал. Он такой же артист, как и те, кого «он кроет». Он также «кривляется и пытается шутить над людьми».

По словам Соболева, Кушанашвили «хохочет и плюется в камеру только потому что не уехал». Сам Соболев тоже не уехал, но красавчиком себя не считает. Возможно, Кушанашвили как раз и остался, чтобы «других засирать».

Напомним, что Отар Кушанашвили уже не раз негативно отзывался об уехавших из России звездах. Он считает их предателями.

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