Постный торт «Ягодный парадайз» от Елены Полянской
Видео
Идеальная гардеробная: 3 лайфхака
Видео

Что за качели? Имя Лободы убрали из списков неугодных на Украине

Ранее певица получила неожиданный пинок со стороны соотечественников.

Что за качели? Имя Лободы убрали из списков неугодных на Украине
Светлана Лобода. Фото: соцсети

Светлана Лобода несколько лет назад перевезла всю свою семью в Европу, об этом сообщила сама звезда поклонникам. В последнее время она находилась в Латвии.

Светлана Лобода.
Светлана Лобода. Фото: Global Look Press

В этот момент исполнительницу хита «Твои глаза» настигла неожиданная весть – она оказалась в списке неугодных звезд на Украине. Кроме того, пишет КП, люди стали требовать, чтобы ее лишили звания заслуженной артистки Украины.

«Мне плевать на списки!» — заявила в ответ Светлана Лобода.

Теперь же певица сообщила в своих социальных сетях, что ее убрали из этих списков.

«Рада за Светлану!» — отреагировала на новость в своем телеграм-канале Виктория Боня.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

БоняЛободановости goоgleпоследние новостиСветлана ЛободаУкраина