Что за качели? Имя Лободы убрали из списков неугодных на Украине

Светлана Лобода несколько лет назад перевезла всю свою семью в Европу, об этом сообщила сама звезда поклонникам. В последнее время она находилась в Латвии.
В этот момент исполнительницу хита «Твои глаза» настигла неожиданная весть – она оказалась в списке неугодных звезд на Украине. Кроме того, пишет КП, люди стали требовать, чтобы ее лишили звания заслуженной артистки Украины.
«Мне плевать на списки!» — заявила в ответ Светлана Лобода.
Теперь же певица сообщила в своих социальных сетях, что ее убрали из этих списков.
«Рада за Светлану!» — отреагировала на новость в своем телеграм-канале Виктория Боня.
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