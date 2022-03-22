Суд завершился: какие алименты муж Макеевой будет платить бывшей жене

Анастасия Макеева вышла замуж в четвертый раз за предпринимателя Романа Малькова. Мужчина ради певицы бросил жену с тремя детьми. С тех пор судебные тяжбы между Светланой и Романом по поводу алиментов на детей не прекращались.

Однако во вторник, 22 марта, Светлана объявила, что суд завершился.

«Алименты присудили по 15 700, а было 17 000, это чуть больше 100 долларов на ребенка. Обидно ли мне за детей? Конечно, нет, потому что с такой мамой, как я, у детей будет все!» — написала женщина в соцсетях.

Бывшая жена мужа Анастасии Макеевой, напомним, неделю назад переехала в США. Женщина заявила, что снова выходит замуж за американца.

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