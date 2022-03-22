«Я буду проводить много времени в Москве»: Нюша успокоила своих фанатов

Ранее певица рассказала, что из-за бизнеса мужа она перебралась с детьми в Дубай.

Певица Нюша немало обеспокоила своих поклонников, сообщив им в своем телеграм-канале, что улетела со своей семьей в Арабские Эмираты. Артистка объяснила это решение тем, что у ее мужа Игоря Сивова очень много дел за границей и это необходимо для его бизнеса.

Несмотря на заверения звезды, многие поклонники восприняли отъезд Нюши как очередной звездный побег из России. Часть фолловеров и вовсе удивились: «Не знала, что у Нюши муж работает», «А кем у Нюши работает муж?»

Певица Нюша поспешила успокоить публику. Как и многие российские знаменитости, она заверила, что ее отъезд носит временный характер.

«Дорогие мои, я не покидала Россию насовсем. Я сказала о том, что мы будем жить на два города. То есть я буду проводить много времени в Москве и Дубае. И на данный момент я нахожусь в Дубае», — обратилась к подписчикам Нюша.

Отметим, что в социальных сетях у мужа певицы Игоря Сивова написано: «Автор методики «Осознанный родитель». Основатель бренда натуральной косметики». Сейчас он объявил о запуске бесплатного марафона для душевного равновесия в своем телеграм-канале.

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