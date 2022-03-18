«Человек-оркестр»: Тотьмянина с любовью поздравила Ягудина с днем рождения

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин отмечает день рождения. 18 марта ему исполнилось 42 года. Ранним утром с личным праздником в своем телеграм-канале его поздравила жена, фигуристка Татьяна Тотьмянина.

Она опубликовала снимки, на которых позировала во время прогулки с Алексеем.

«С днем рождения, человек-оркестр», — написала Тотьмянина.

Напомним, Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин вместе более 12 лет. Однако брак пара заключила только в 2016-м. Они воспитывают двух дочек — Лизу и Мишель. Младшая Мишель, как и звездные родители, увлеклась спортом, только выбрала не фигурное катание, а художественную гимнастику.

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