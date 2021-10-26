«Лежат вокруг ботинок»: Хромченко представила дико модные джинсы сезона

Ведущая телепроекта «Модный приговор» предупредила модниц, что скоро все будут носить такие.

На программе «Модный приговор» Эвелина Хромченко рассказала про модные джинсы сезона. Среди представленных на главном подиуме страны моделей популярной брючной одежды оказались те, что вскоре завоюют гардеробы всех модниц.

«Пожалуй, самые привлекательные джинсы сезона осень-зима 21/22 — это максимально широкие джинсы, которые еще желательно лежат штанинами вокруг вашей обуви», — объяснила фэшн-эксперт, указывая на голубую модель джинсов на подиуме.

Удлиненные, лежащие вокруг вашей обуви широкие штанины — это просто писк сезона. Пока модницы еще осторожничают с размером и длиной, но вскоре трендовая модель полноправно взойдет на фэшн-Олимп.

«Представьте себе джинсы на три размера больше, привязаны к талии поясом и лежат вокруг ботинок прямо на подиуме. Вот именно это и будет самыми модными джинсами сезона», — рассказала телеведущая.

Если тренд с огромными брючинами не для вас, обратите внимание на фасон «трубы», о котором Хромченко рассказывала ранее.

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