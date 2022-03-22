Одной ногой в роддоме: беременная сестра Фриске подчеркнула внушительный живот облегающим платьем

Наталья Фриске ждет дочку со дня на день.

Младшая сестра покойной Жанны Фриске, Наталья, сейчас в положении. Девушка ждет ребенка и совсем скоро родит. Остается не так много времени до долгожданной встречи с малышом, и спешит завершить свои дела.

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Накануне она отправилась в стоматологическую клинику. Для посещения врача она надела черное облегающее платье, которое подчеркнуло ее внушительный животик. Судя по тому, какого объема уже достигла звезда, в роддом ей совсем скоро.

Отметим, что забеременеть Наталья Фриске смогла при помощи ЭКО, воспитывать дочку – известно, что будет девочка, — будет одна, и имя отца не называет. Она уже давно мечтала о материнстве и совсем скоро ее желание исполнится.

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