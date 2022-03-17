Время карнавала: уехавшая в Израиль Жасмин повеселилась на местном празднике

Звезда нарядилась в костюм с рогами.

Певица Жасмин сейчас, как и многие отечественные звезды, находится в Израиле. Она ранее оправдывалась за свое пребывание на Земле обетованной, называя поездку запланированным отпуском.

Вместе с детьми накануне артистка отмечала местный праздник. Облачившись в черный костюм с карнавальными рогами на голове, певица запечатлелась для фото, которым поделилась в микроблоге.

«В Пурим принято надевать карнавальные костюмы и печь особое печенье, «уши Амана», — объяснила певица.

Пурим празднуют в честь спасения евреев в Персидском царстве, произошедшем 2400 лет назад. Жасмин также рассказала, что в этот праздник иудеям разрешено употреблять крепкие напитки.

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