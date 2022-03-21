«Ее странность – лишь сценический образ»: на какие деньги и как сейчас живет Агузарова

59-летняя певица Жанна Агузарова не снимет клипов, не ведет социальные сети, однако каждое ее появление на сцене публика встречает с восторгом. Россиянам по-прежнему интересна «инопланетянка» — артистка.

Известный продюсер Сергей Лавров рассказал КП, чем сейчас живет певица. По словам промоутера, в 90-е Агузарова пыталась покорить Америку, но все, чего она смогла добиться – это стать водителем лимузина. В итоге вернулась домой, в Россию.

Сейчас в Москве у нее хорошая квартира, выступает редко, но метко. Ее гонорар равняется 20-50 тысячам евро. Этого звезде вполне хватает, чтобы жить безбедно. Тем более, что она очень неприхотлива, ее не интересуют дорогие автомобили и прочие предметы роскоши. К тому же вегетарианка. Как говорит Лавров, яблочком с лимончиком может насытится запросто.

«А вот гастролировать артистка не хочет, потому что не заинтересована в деньгах. Кстати, ее странность — лишь сценический образ, в обычной жизни она умная и адекватная девушка», — заметил продюсер.

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