Изменилась до неузнаваемости: как выглядит 59-летняя Жанна Агузарова

Долгое время Жанна Агузарова не появлялась на публике. Накануне она дала долгожданный сольный концерт в Москве. Фанаты встретили экс-солистку группы «Браво» на сцене «Главклуба» 5 февраля и едва узнали.

Мини-шортики, ошейник с красными шипами, пышная шевелюра красноватого оттенка и очень большие губы. Артистка явно не экономит на походах к косметологу.

«До последнего не верили, что концерт состоится. Жанна космическая гостья и руководство других планет могло не отпустить ее на землю. Но все случилось, она прилетела. Мы счастливы! Да, это была она – наша Жанна», — обсуждали фанаты концерт в Сети.

больше по теме «Женщина-кошка»: Жанна Агузарова удивила сменой имиджа Поклонники артистки не узнали знаменитость с новыми прической и макияжем.

Легендарные хиты в этот вечер тоже прозвучали. Были и «Черный кот», и «Желтые ботинки». Жанна Хасановна трижды выходила на бис. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.