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Спустя 30 лет: Агузарова удивила поклонников выходом сольного альбома

Экс-вокалистка группы «Браво» выпустила сборник песен впервые за три десятка.

Спустя 30 лет: Агузарова удивила поклонников выходом сольного альбома
Жанна Агузарова на концерте. Фото: Ольга Емельянова. Архив "Экспресс-газета"

Эксцентричная певица Жанна Агузарова неожиданно выпустила сольный альбом. Примечательно, что артистка не стала прибегать к широкой рекламе на всех доступных музыкальных платформах. Пластинка, которую она представила в Сети, называется «Королева Сансета».

Что касается самого альбома, в нем 12 композиций. Однако, репертуар не новый. Все песни в разное время исполнялись на разных концертах с участием Агузаровой.

Относительно новой можно считать лишь «Королеву Сансета». Песня вышла в начале 2000-х годов.

Как сообщает Intermedia, лучшая певица 1996 года по опросу журнала «ОМ» трудилась над альбомом в Москве, Санкт-Петербурге, Лондоне и Лос-Анджелесе.

Певица Агузарова
Агузарова во время выступления. Фото: globallookpress.com

До этого релиза у российской исполнительницы осетинского происхождения был единственный сольник — «Русский альбом». Он вышел в свет в 1991 году. Наиболее популярные композиции этой пластинки — «Прикосновение к Есенину» и «Мне хорошо рядом с тобой».

Напомним, что СМИ и поклонники часто обращали внимание на эпатажный образ певицы. Повлияла на это бабушка Агузаровой — Прасковья Петровна. В детстве она шила внучке причудливые костюмы. Именно бабушка первая заметила музыкальный талант Жанны.

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