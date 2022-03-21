«Я художник, и я умираю»: как выглядит звезда «Курьера» Немоляева и что с ней стало в 52 года

Актрису Анастасию Немоляеву отечественный зритель узнал по фильму Карена Шахназарова «Курьер», где она совсем юной сыграла профессорскую дочку.

Юная звезда запомнилась благородной породистой внешностью и мгновенно стала желанной актрисой для российских режиссеров.

Однако Немоляева чаще отказывала им в работе, выбрав другую профессию — она стала художницей, зарабатывая на хлеб росписью мебели на заказ. И, казалось, ничего не предвещало беды.

Тем не менее, за вполне приличной картинкой, которую Анастасия Немоляева демонстрировала на публике, скрывалась настоящая беда — звезда СССР много лет страдала алкогольной зависимостью.

«Дайте контакты нарколога! Не могу больше пить, умираю. Боже, дай мне сил. Это правда. Не пить больше не могу. Я художник, и я умираю», — взмолилась в личном блоге знаменитость.

К слову, 52-летняя Анастасия Немоляева — племянница знаменитой советской актрисы Светланы Немоляевой.

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