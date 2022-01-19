Поскользнулся и упал: звезда фильма «Курьер» Федор Дунаевский госпитализирован с травмой головы

18 января актер Федор Дунаевский, известный по советским фильмам «Курьер» (1986) и «Дорогая Елена Сергеевна» (1988), получил травму головы и был доставлен в больницу.

Как рассказали его соседи, вечером 52-летний артист приехал на такси к своему дому в Москве и вышел из машины в нетрезвом состоянии. Они с другом были в прекрасном настроении, и Дунаевский даже пытался петь на весь двор. Затем он поскользнулся, упал, ударился головой и потерял сознание.

Такой же нетрезвый товарищ пытался поднять Федора с асфальта, но безуспешно. Один из соседей пришел на помощь — общими усилиями удалось затащить актера в подъезд и вызвать скорую помощь.

Как сообщает MK.ru, прибывшие на место медики госпитализировали Дунаевского с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга».

Добавим, что актер и сам когда-то работал фельдшером скорой помощи. Позже он уехал в Израиль, работал моделью, учился на режиссера во ВГИКе, имел бизнес в Италии. В 2010-х немного снимался в российских сериалах, создавал музыкальный коллектив. Дунаевский несколько раз был женат, имеет пятерых детей.

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