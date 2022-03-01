Невеста — стройная блондинка: бывший муж Водонаевой сыграл свадьбу в Санкт-Петербурге

Алексей Косинус снова отправился в ЗАГС. На этот раз от пышного праздника диджей отказался. Молодожены провели ночь в Four Seasons в Санкт-Петербурге.

Алена Водонаева уже давно стала знаменитостью. После участия в шоу «Дом-2» к ней пришла слава. Она пишет книги, участвует в фотосессиях и регулярно оказывается в центре внимания.

Алена была в браке с бизнесменом Алексеем Малакеевым, от которого родила сына Богдана. Но они были вместе всего три года. А вот потом светская львица вышла замуж за диджея Алексея Косинуса. Их свадьба прошла в готическом стиле, а спустя год они также расписались в Лас-Вегасе.

Но уже три года Водонаева одинока. А вот ее экс-муж уже нашел новую любовь. 28 февраля он сыграл свадьбу с избранницей по имени Диана, которой сделал предложение руки и сердца в январе.

Они расписались в одной из ЗАГСов в Санкт-Петербурге. Невеста — стройная блондинка — была в белоснежном брючном костюме. А вот Косинус выбрал узкие брюки, черную футболку и пиджак. Церемония прошла в кругу самых близких.

Не обошлось без посиделок в ресторане, а вот утро молодожены встретили в фешенебельном отеле Four Seasons с видом на Исаакиевский собор.

«Это вид на миллион, конечно!» — отметил Алексей.

Поклонники восхитились парой. Многие отметили, что Диана ни капли не похожа на его экс-избранницу.

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