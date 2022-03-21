«Все концерты состоятся»: недавно воссоединившаяся с семьей Лолита Милявская сообщила о возвращении на сцену

Популярная вокалистка, актриса и телеведущая Лолита Милявская после паузы вышла на связь с подписчиками.

Звезда записала видео, которым поделилась в своем телеграм-канале. В кадре Лолита Милявская предстала в черном платье.

«Решила себя снять в старом платье, которое когда-то мне подарила Вивьен Вествуд. И был момент, когда оно мне совершенно не сходилось. А сейчас померила, а оно все висит. Ушивать ничего не буду. Пусть висит: самое главное — здоровье», — сказала Лолита Милявская.

На видео она также объявила, что пересматривает сейчас свой гастрольный график и скоро начнет давать концерты.

«Большое количество концертов было перенесено. Сейчас мы верстаем графики. Я уверена, что все концерты состоятся. Сейчас надо будет еще раз все утвердить, и тогда только мы вывесим афишу. Пока я точно знаю, что в театре «Модерн» 24 марта — спектакль «Женитьба», «Крокус» — 15 апреля. Остальной график обязательно сообщу», — пообещала поклонникам Лолита Милявская.

Напомним, не так давно Лолита Милявская воссоединилась с мамой и дочкой, которые приехали к ней в Москву из Киева.

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