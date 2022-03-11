«От всей моей семьи»: Лолита Милявская воссоединилась с мамой и дочкой

Лолита Милявская, все эти дни невероятно переживавшая за близких, живущих в Киеве, наконец-то воссоединилась с ними.

В микроблоге Лолита Милявская разместила видео, на котором предстала вместе с мамой и дочкой Евой. Все три дамы в кадре светились от счастья, ведь теперь они вместе.

«От всей моей семьи привет всем! И спасибо всем очень хорошим людям, которые сделали все возможное, чтобы мы все были тут вместе. Чтобы моя мамочка и дочечка были со мной», — сказала Лолита Милявская.

Певица попеременно при этом целовала то свою пожилую маму, то наследницу Еву.

«Привет Олечке, Димочке. Мы вас любим», — подхватила в кадре Ева. «Привет всем хорошим людям», — сказала мама Лолиты Милявской.

Звезда еще раз поблагодарила всех, кто причастен к ее воссоединению с близкими.

«Очень много хороших людей помогало. Я искренне всем благодарна», — заключила Лолита Милявская.

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